Вчені пояснили, чому люди досі не знайшли інопланетян

Вчені стверджують, що пошуки планет з водою марні.

Вчені, які шукають життя за межами Землі, довгий час вважали, що вода є одним з ключових індикаторів. Однак тепер група експертів стверджує, що пошуки життя на багатих водою планетах можуть бути марною тратою часу, пише DailyMail.

Натомість вони стверджують, що слід зосередити увагу на світах, які наповнені фосфором і азотом, оскільки життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, просто не може виникнути без цих двох елементів – навіть якщо там багато води.

Фосфор необхідний для створення ДНК і РНК, які зберігають і передають генетичну інформацію у всіх формах життя. Азот, у свою чергу, є важливим компонентом білків, які є основними будівельними блоками клітин.

Відео дня

Це означає, що життя може виникнути тільки в світах, що знаходяться в "хімічній зоні Златовласки", де в кам'янистій мантії міститься потрібна кількість азоту і фосфору.

"Цілком можливо, що існує планета, яка виглядає чудово, з океанами і навіть сушею, але на ній немає життя і ніколи не буде, тому що інші необхідні елементи практично відсутні", - пояснив провідний автор дослідження, доктор Крейг Уолтон з Цюріхського технологічного інституту.

Як пояснюється в статті, коли планети остигають з розплавленої породи, відбувається процес сортування, в ході якого важкі елементи, такі як залізо, опускаються до ядра, а більш легкі спливають на поверхню, утворюючи мантію і кору.

Якщо кисню занадто багато, фосфор залишається в мантії, а азот витісняється в атмосферу і в кінцевому підсумку втрачається в космосі. З іншого боку, якщо кисню занадто мало, фосфор зв'язується з іншими важкими елементами і забирається в ядро, де він не може бути використаний для зародження життя.

"Надлишок або нестача кисню на планеті в цілому – не в атмосфері як такій – робить планету непридатною для життя, тому що він затримує ключові поживні речовини для життя в ядрі", – пояснює Уолтон.

Використовуючи чисельне моделювання, дослідники виявили, що існує дуже вузька смуга, де кисню достатньо для того, щоб фосфор і азот були в достатку в мантії. Однак це, ймовірно, означає, що населені світи зустрічаються набагато рідше, ніж вважали астрономи.

Так, доктор Уолтон припускає, що кількість населених планет може становити всього від одного до десяти відсотків від раніше передбачуваного.

Раніше вчені розповідали, що якщо люди коли-небудь і отримають повідомлення від розумних інопланетян, то найбільшою проблемою може виявитися не те, як далеко вони знаходяться, а те, як взагалі з ними спілкуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: