РФ атакувала енергетичні об’єкти та житловий сектор Одеси: є руйнування та постраждалі

Російська армія у ніч на 21 лютого завдала по Одесі масованого дронового удару, внаслідок чого у місті зайнялися пожежі, багато руйнувань, є поранені.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, російська армія масовано атакувала місто безпілотниками, зокрема, енергетичні об’єкти та житловий сектор. Внаслідок атаки вщент зруйновано два приватні житлові будинки, квартира в одноповерховому будинку, значних пошкоджень зазнав ліцей.

"Пошкоджено дахи, фасади та скління у двоповерховому та триповерховому житлових будинках. Згоріли чотири приватні та три легкові автівки. Постраждали дві цивільні людини - 46-річний чоловік, якому допомогу надали на місці, та 70-річний чоловік, якого госпіталізували", - розповіла Верба.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними пресслужби регіонального управління ДСНС, рятувальники одночасно працювали на декількох локаціях.

"На одній з вулиць сталося руйнування з подальшим загорянням двох приватних будинків та трьох автівок. Пошкоджено ще 8 сусідніх осель, гаражі та газову трубу. На іншій локації внаслідок влучання сталось руйнування приватного будинку. Виникла пожежа на площі 100 кв.м, постраждала людина", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано пошкодження складської будівлі та загоряння на об'єкті енергетичної інфраструктури. Уточнюється, що зруйновано другий поверх ліцею.

Також в Одеському районі пошкоджено стіну та дах приватного двоповерхового будинку, де теж постраждала людина.

Для ліквідації наслідків нічної атаки від ДСНС залучались понад 60 вогнеборців та 17 одиниць пожежної техніки.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджень зазнали, у тому числі склади енергетичної компанії. 

Як писав УНІАН, у ніч 17 лютого армія РФ атакувала Одесу, постраждали двоє чоловіків, один із них у важкому стані. Пошкоджень зазнали енергетична та цивільна інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі. Постраждав 25-поверховий житловий будинок – на 22-му поверсі пошкоджено квартиру та балкон сходової клітини. Горіла будівля СТО, магазини та склад автомобільних шин, згоріли автівки, пошкоджено 7 гаражів тощо.

