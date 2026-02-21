Фіцо пригрозив залишити Україну без світла вже в понеділок

Це відбудеться за умови, якщо не будуть відновлені поставки нафти нафтопроводом "Дружба".

Словаччина може припинити аварійні поставки електроенергії в Україну вже в понеділок, якщо не будуть відновлені поставки нафти нафтопроводом "Дружба". Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в соцмережі Х.

"Якщо президент України не відновить постачання нафти до Словаччини в понеділок, того ж дня я попрошу відповідні словацькі компанії припинити аварійні поставки електроенергії в Україну", - написав він.

Фіцо заявив, що Словаччина з початку війни надає допомогу Україні, прийнявши 180 тисяч українських біженців і надаючи гуманітарну допомогу. За словами Фіцо, Словаччина "робить для України значно більше, ніж деякі інші країни".

Відео дня

При цьому він звинуватив Україну в припиненні поставок енергоресурсів, що завдало його країні збитків.

"Український президент... зупинив постачання газу до Словаччини, завдавши нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив постачання нафти, завдавши нам подальших збитків і створивши логістичні труднощі", - написав Фіцо.

Фіцо також додав, що в січні 2026 року аварійних поставок електроенергії, необхідних для стабілізації української енергосистеми, знадобилося вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Погрози Угорщини та Словаччини через "Дружбу"

Раніше Угорщина також погрожувала "відключити" Україні газ і світло. Все через зупинку роботи над відновленням пошкодженого росіянами нафтопроводу "Дружба", яка, на думку угорської влади, нібито триває занадто довго. Крім того, Угорщина і Словаччина погрожують залишити Україну без газу - це половина від усього українського імпорту.

На думку аналітиків, у разі припинення поставок, обсяги можна перерозподілити через інші напрямки. Однак замінити 100% імпорту з Угорщини та Словаччини навряд чи вдасться.

Вас також можуть зацікавити новини: