Напередодні вторгнення: ДПСУ перехопила повідомлення Кадирову про наступ на Київ, - The Guardian

Перехоплене повідомлення Кадирову стало сигналом про наближення наступу на Київ.

Українські прикордонники у другий тиждень лютого перехопили важливе повідомлення від командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, до Рамзана Кадирова. У ньому командир доповів, що його підрозділ вже на місці та незабаром буде в Києві, пише The Guardian.

Втім, цей сигнал не переконав президента України Володимира Зеленського у неминучості повномасштабного вторгнення. За даними джерел видання, український лідер орієнтувався на оцінки свого найближчого радника Андрія Єрмака.

За словами інформованих співрозмовників, більшість вищого командування, включно із тодішнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним, лише готували сценарії можливого нападу, проте без санкції зверху будь-які масштабні переміщення військ залишалися на папері.

Єрмак переконував президента, що нарощування військ Росією є елементом гібридного тиску і не переросте у масштабне вторгнення. Ця позиція фактично зупинила превентивне реагування української сторони, хоча розвідка надавала конкретні сигнали загрози.

"Єрмак був одним з небагатьох українських чиновників, які регулярно контактували з російськими колегами. Він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком у рамках тривалих переговорів щодо Донбасу, що зайшли у глухий кут. Якщо Козак і допоміг запевнити Єрмака, що паніка щодо вторгнення США була абсурдною, то, найімовірніше, він сам так вважав", - пише видання.

За даними джерел, навіть у Кремлі більшість високопосадовців не знала деталей планів Путіна, у невіданні були й міністр закордонних справ Сергій Лавров та речник Кремля Дмитро Пєсков.

У тому ж матеріалі зазначається, що в листопаді 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс проїхав півсвіту, щоб поговорити з Володимиром Путіним, але в результаті йому довелося задовольнитися телефонною розмовою. Американські спецслужби протягом попередніх тижнів отримували сигнали про те, що Путін може планувати вторгнення в Україну.

Видання поділилося, що тодішній президент США Джо Байден відправив Бернса, щоб той попередив очільника Кремля про катастрофічні економічні та політичні наслідки такого кроку.

Також зазначається, що Зеленський в день російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року дзвонив колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну та переконати припинити війну.

