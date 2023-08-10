Росіяни стверджують, що всі 11 дронів, які атакували півострів, вони збили.

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 10 серпня, вночі пролунали вибухи. Російські загарбники стверджують що безпілотники атакували Севастополь.

Як повідомляє Міноборони Росії у Telegram, вибухи було чутно у Сакському районі півострова.

Традиційно, окупаційна влада РФ у Криму заявляє, що засоби протиповітряної оборони збили два БПЛА поблизу Севастополя. Ще 9 дронів нібито були збиті засобами радіоелектронної боротьби.

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Міноборони РФ пише, що руйнувань чи постраждалих немає.

Важливі новини Криму - що треба знати

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 серпня на території півострова також лунали вибухи. Зокрема, було зафіксовано задимлення в районі Севастопольської бухти. За неперевіреними відомостями, у Феодосії горів порт, однак окупаційна влада стверджувала, що це були "навчання" у Криму.

Як відомо, Україна вирішила відмовитися від політико-дипломатичного шляху деокупації Криму після повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни.

Наприкінці липня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ЗСУ скоро будуть на території півострова. Військовий експерт Роман Світан вважає, що українські воїни вже дуже скоро будуть заходити в тимчасово окупований РФ Крим.

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