Російські загарбники протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області.

Зранку окупанти з артилерії обстріляли Куп’янськ на Харківщині, відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По Харкову ударів за добу не зафіксовано. Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області", - зазначив він.

Так, близько 17:00 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, внаслідок чого пошкоджено нежитлові приміщення. Крім того, після опівночі внаслідок ударів по Куп’янську загорілися 6 гаражів.

Відео дня

За словами Синєгубова, в обох випадках ніхто не постраждав.

"Вже зранку окупанти знову нанесли артилерійські удари по Куп’янську. Попередньо - один постраждалий. Деталі уточнюються", - додав голова ОВА.

Ситуація на фронті: останні дані

За даним Генштабу ЗСУ, 25 листопада ворожі війська завдали по Україні 11 ракетних, 7 авіаударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється, що росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, перегруповує війська задля посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському й Новопавлівському напрямках.

Водночас, за даними The New York Times, третина переданої Україні артилерії у неробочому стані. За даними видання, США організували у Польщі пункт, у якому ремонтують західну артилерії для українського війська.

Вас також можуть зацікавити новини: