За попередньою інформацію, постраждалих немає.

Ввечері в п’ятницю, 25 листопада, російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району Харківської області.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу, за попередньою інформацію, немає постраждалих.

"Просимо жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – наголосив він.

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Ситуація на Харківщині

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині. Вже 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових. До 20 жовтня у Харківській області було звільнено 544 населених пунктів, під окупацією Росії залишалися ще 32.

Після звільнення Харківщини окупанти продовжують обстрілювати регіон з артилерії. 25 листопада ударів зазнали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів

За інформацією місцевої влади, також ударили артилерією по Вовчанську, де пошкоджено житловий будинок і поранено чоловіка. Також були влучання по Куп’янську.

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