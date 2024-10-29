Росіяни змогли просунутися біля кількох населених пунктів, повідомили аналітики.

Російські окупанти просунулися у бік міста Курахове, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області.

Супротивникам вдалося просунутися в Катеринівці та Богоявленці, які знаходяться неподалік Курахового, повідомили аналітики DeepState у своєму каналі в Telegram.

За їхніми даними, вороги також змогли рушити вперед біля Шахтарського та Гострого. Варто зазначити, що Гостре від Курахового знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів.

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У DeepState також повідомили про просування росіян ще в одному населеному пункті:

"Ворог просунувся у Новоселідівці...".

У центрі уваги Курахове - новини

Росіяни вже тривалий час намагаються наступати на частині Донбасу. Супротивники ціною колосальних втрат змогли захопити кілька населених пунктів, зокрема, Вугледар.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко говорив, що супротивники намагаються охопити Курахове, щоб створити загрозу окупації цього міста. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, українська армія дотримується оборонної стратегії й тактики виснаження супротивника, тому інколи доводиться відходити на більш вигідні позиції.

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