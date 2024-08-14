Українські військові розповіли, що відбувалося в перший день операції.

Російський кордон у Курській області обороняли строковики. Про це сказав український військовий із позивним "Ель" в інтерв'ю BILD.

Він брав участь у наступі в Курській області. "Наші хлопці, які беруть участь у боях, відгукуються про наступ позитивно, у них гарний настрій. Вони [росіяни] не очікували, що ми прийдемо до них", - поділився військовий.

Інший військовий командир підрозділу на ім'я Володимир розповів, що в перший день наступу в росіян були дві лінії оборони, які переважно укомплектовувалися строковиками і прикордонниками.

Відео дня

Він зазначив, що в перший день його солдати хотіли прорвати першу лінію і наступного дня атакувати другу. "На мій подив, ми в перший же день зламали і першу, і другу лінії", - акцентував він і додав, що відтоді серед російських солдатів панує "повний хаос".

Ситуація в Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі на території Курської області, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. У Генштабі зазначили, що робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку доби Сили оборони в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових і просунулися на відстань від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

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