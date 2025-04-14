Місцеві жителі розповідають, що українські солдати "не поводилися з ними погано".

Після вторгнення української армії в Курську область багато жителів, які евакуювалися з окупованих територій, скаржилися на погані умови в евакуаційних центрах і затримки з державною підтримкою. Водночас жителі, які залишилися в Курській області, багато місяців жили без медичної допомоги, енергопостачання та телекомунікацій - і з дефіцитом продовольства і води. І ця гуманітарна криза була, принаймні частково, справою рук самої Москви, пише Financial Times.

"Багато жителів звинувачували у своїх стражданнях українські сили, вказуючи на випадки мародерства і грубого поводження під час обшуків будинків. Але багато хто також покладав відповідальність на російську владу за нехтування ними", - зазначає видання.

Як зазначає військовий аналітик і керівник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, характер окупації в Курській області Росії "помітно відрізнявся" від того, що робили російські війська, коли вони намагалися захопити Київ у 2022 році.

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"У Курській області не було повідомлень про "чистки", на відміну від Київської області. Деякі жителі згадували, що отримували гуманітарну та медичну допомогу від українських сил. Обидві сторони підтвердили, що мирних жителів евакуювали через Україну і Білорусь у Росію - сценарій, немислимий у Києві", - сказав він, зазначивши, що Москві ще належить представити достовірні докази військових злочинів чи вбивств мирних жителів українськими силами на Курщині.

Як розповів FT український солдат, Віталій, військові медики час від часу лікували російських мирних жителів і доставляли необхідні ліки, такі як інсулін.

Однак усі лікарні, магазини, аптеки і навіть газо- і водопостачання були відключені. Хоча солдати привозили суху їжу, а іноді й воду, більшість жителів покладалися на продукти власного виробництва. Вони готували на багаттях або саморобних печах і топили сніг для отримання води взимку.

Водночас російські державні ЗМІ цитують жителів, які описують ракетні та безпілотні удари, що вражають їхні будинки. Деякі з них згадали обшуки будинків під час пошуків російських військ, заявивши, що деяких жителів змушували лежати обличчям донизу. Інші повідомили про грабежі.

"Ми не можемо перевірити заяви, але вважаємо, що окремі випадки мародерства, ймовірно, мали місце", - сказав Левієв.

Водночас батьки росіянки Любові Антипіної, які залишилися на захопленій ЗСУ території, розповіли їй, що українці "не поводилися з ними погано". Українські солдати, які були розгорнуті в Курській області, також описали атмосферу як спокійну.

"Чесно кажучи, я думав, що ми будемо діяти більш агресивно. Але коли бачиш людей, які просто в біді", - сказав Віталій. "Ми на війні - це відстій для нас. Але вони опинилися в зоні бойових дій. Це відстій і для них".

Курська операція - що треба знати

ЗСУ почали операцію на Курщині в серпні 2024 року, зайнявши низку населених пунктів, використовуючи ефект несподіванки.

Пізніше український президент Володимир Зеленський пояснив, що ця операція знадобилася для того, щоб завадити планам росіян наступати на Сумську область.

Наразі ЗСУ відступають у Курській області під натиском російських військ і займають вигідніші позиції. 22 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що серед головних цілей операції було виснаження противника, знищення його особового складу. Там зазначили, що Кремлю довелося створити три нові угруповання загальною чисельністю близько 90 тис. солдатів, а також залучити 12 тис. військовослужбовців Північної Кореї, щоб витіснити ЗСУ з Курщини.

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