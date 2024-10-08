Глава МЗС країни-агресорки поскаржився, що Київ замість того, щоб погодитися на умови Путіна, вторгся в Курську область.

Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, яке має усунути першопричини "кризи" в Україні. Про це в інтерв'ю Newsweek заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, таке врегулювання має бути спрямоване "на припинення конфлікту, а не на припинення вогню":

"Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян".

Російський дипломат вважає, що основою для "врегулювання" можуть стати Стамбульські угоди, парафовані 29 березня 2022 року російською та українською делегаціями. Вони нібито передбачають відмову Києва від вступу в НАТО і містять гарантії безпеки для України.

Лавров також нагадав слова російського правителя Путіна про необхідність повного виходу ЗСУ з ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, визнання територіальних реалій, закріплених у Конституції Росії; нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація, забезпечення прав, свобод та інтересів російськомовних громадян і скасування всіх санкцій проти Росії.

"Київ відповів на цю заяву збройним вторгненням у Курську область 6 серпня. Її покровителі – США та інші країни НАТО – прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. За цих обставин у нас немає іншого виходу, як продовжувати спеціальну військову операцію до усунення загроз з боку України", - заявив Лавров.

За його словами, найбільша ціна конфлікту є для українців, "яких власна влада безжалісно штовхає на війну, щоб їх там убивати".

"Для Росії йдеться про захист свого народу та життєво важливих інтересів безпеки. На відміну від Росії, США продовжують балакати про якісь "правила", "спосіб життя" і тому подібне, мабуть, погано розуміючи, де знаходиться Україна і які ставки у цій війні", - сказав глава МЗС країни-агресора.

Переговори з РФ - останні новини

Віцепрезидент США Камала Гарріс виключила можливість переговорів з Путіним без України. Вона також розкритикувала заяви свого конкурента у президентських перегонах Дональда Трампа, що він зможе негайно закінчити війну в Україні.

Раніше депутат Бундестагу Робін Вагенер заявив, що Росія піде на чесні переговори лише тоді, коли Київ перебуватиме у кращій військовій позиції. Таким чином Кремль буде боятися, що не зможе досягти своїх цілей у військовому плані.

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