Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Речник Міністерства оборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" російських військ, незважаючи на заяви Москви про те, що місто захопили окупанти.

Про це повідомляє видання BBC.

Він додав, що ситуація в місті була "дуже напруженою вже досить довго", а російські сухопутні війська "безупинно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є головним пріоритетом, тому інколи ми можемо відступати з певних територій, щоб у майбутньому знову їх повернути", - сказав представник Міноборони.

Раніше Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Шойгу відрапортував Путіну про нібито "повний контроль" росіян над Лисичанськом та захоплення населених пунктів Білогорівки, Новодружеська, Малорязанцевого та Білої Гори.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто.

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