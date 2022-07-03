Окупанти зазнають значних втрат, але вперто просуваються.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні. Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами", - зазначив він.

За словами Гайдая, окупанти зазнають значних втрат, але вперто просуваються.

"Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що минулої доби у Лисичанську рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену під час обстрілів жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Гайдай уточнив, що від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка, поблизу якої було відбито ворожий наступ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 червня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупантам вдалося форсувати Сіверський Донець неподалік Лисичанська. За його словами, російські військові перебувають на південних околицях міста, де намагаються вести бої та потрапляють під обстріли наших військ.

3 липня прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський повідомив, що під Лисичанськом продовжують тривати бої, але росіянам не вдається оточити українських військових.

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