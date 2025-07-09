За його словами, доволі показово, що Росія здійснила свою нічну атаку тоді, коли США заявили про постачання Україні озброєнь.

Цієї ночі значна кількість ворожих цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами, тож згодом кількість російських "Шахедів" стане неефективною.

Як зауважив у своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, російські окупанти уночі здійснили чергову масовану атаку по території України. Він додав, що ворог іноді робить перерви в інтенсивності, накопичує і атакує більшою кількістю цілей - дронами та ракетами.

Єрмак також підкреслив, що доволі показовим є те, що Росія здійснила цю атаку тоді, коли США публічно заявили про постачання нам озброєнь.

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"Велика кількість цілей збивалася нашими дронами-перехоплювачами. Згодом цей показник ще більше зросте і взагалі, вся ось ця кількість російських "Шахедів" та обманок стануть неефективними", - наголосив він.

Водночас, зазначив керівник ОП, важливим є питання далекобійності, про що постійно говориться з партнерами.

"Поки росіяни виробляють, вони пробуватимуть нарощувати. Знищимо виробництва, не буде проблеми", - написав Єрмак.

Крім того, президент України Володимир Зеленський стосовно нічної ворожої атаки зауважив, що більшість цілей було збито. "Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі - є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи - теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", - наголосив він.

Удар по Луцьку 9 липня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, основним напрямком російського удару у ніч з 8 на 9 липня була Волинь, місто Луцьк. Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу, з них 718 було знешкоджено.

Зокрема, ворогом було запущено 728 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України зауважив, що Росія застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні, серед яких трохи більше 300 - "Шахеди". По "Шахедах" працювала авіація, зенітно-ракетні війська та дрони-перехоплювачі.

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