Значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

Супутник зафіксував наслідки авіаудару ЗСУ по "Луганському машинобудівному заводу-100" у тимчасово окупованому Луганську.

Як видно на супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня, які опублікували "Схеми", значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

Про вибухи в районі заводу у Луганську стало відомо 13 квітня. Журналісти проекту "Донбасс Реалии", аналізуючи відео в соцмережах, встановили, що уражено було саме підприємство "Луганський машинобудівний завод-100".

Відео дня

Удар по заводу також підтвердило джерело журналістів у Луганську і повідомило, що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.

Удар ЗСУ по Луганську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 13 квітня Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" у тимчасово окупованому Луганську.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш назвав цей удар "блискучою тонкою операцією" та зазначив, що вона стала наслідком ефективного застосування отриманого від союзників західного озброєння.

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