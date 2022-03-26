Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Європейський Союз повинен відреагувати на обстріл Львова російськими окупантами.
Про це він заявив у Twitter.
"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дипмісії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?"" – зазначив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, окупанти випустили кілька ракет по Львову. Мер міста не уточнив деталей та закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару й залишатися в укриттях.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що близько 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць.
За даними ОВА, в результаті ракетних ударів постраждало п'ятеро людей.
Згодом мер Андрій Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.