Йдеться про громадян, які не з'явилися в центрах комплектування після того, як їм дали повістку.

У ТЦК та СП Львівської області розповіли, як регіон саботує мобілізацію. Виявляється, від початку 2024 року на Львівщині близько 2 146 осіб не з'явилися в центрах комплектування, хоча їм надіслали повістку.

Про це установи повідомили Tvoemisto.tv. Там кажуть, що за зазначений час встигли розшукати та забрати у ТЦК 1 226 ухилянтів. Решту знайти не вдалося, адже чимало українці обманюють органи не актуальними даними щодо місця свого проживання та реєстрації.

Також деякі просто забувають оновити про себе інформацію, або ж перебувають закордоном тощо.

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"Багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні вже винесли понад тисячу вироків чоловікам, які намагалися ухилитися від мобілізації. Це статистика 2023 року, однак така негативна тенденція зберігається й у поточному році. Українці вигадують різні методи, аби уникнути армії. Є показовий випадок у Львівській області.

Чоловік намагався уникнути армії - його причина - релігія

У березні на Львівщині судовий вирок отримав чоловік, як намагався уникнути армії, пояснюючи свою відсутність у ТЦК релігійними переконаннями. Скандал стався після того, як чоловік вже отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію. Дізнавшись, що є придатним для армії, українець не прийшов в ТЦК.

Він стверджував, що має скарги на здоров’я, які чомусь не врахувала комісія. Також він пояснив, що не може брати до рук зброю, оскільки це є неприйнятним для нього як для вірянина.

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