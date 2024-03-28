Військовозобов'язаний назвав дії працівників ТЦК неправомірними.

У Львівській області засудили чоловіка, який отримав повістку, але після проходження військово-лікарської комісії не з'явився до ТЦК. Свої дії він пояснив релігійними переконаннями.

Як йдеться у матеріалах справи, у суді військовозобов'язаний визнав свою провину частково, а дії працівників ТЦК назвав неправомірними.

Чоловік сказав, що пройшов лікарську комісію, але мав скарги на здоров’я, які не взяли до уваги. За його словами, він є вірянином і "не бажає тримати зброю в руках, оскільки цього забороняє його церква та релігія". Військовозобов'язаний нагадав, що за таких умов має право на альтернативну (невійськову) службу.

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Водночас працівники ТЦК у суді наголосили, що чоловік із відповідною заявою про виконання альтернативної служби чи відмову від неї не звертався.

Як вказується, Релігійна організація Релігійної громади "Агапа" Церкви Християн Віри Євангельської у м. Львові відповіла на отриманий запит, що підсудний не є членом церкви і водного хрещення у ній не приймав. Ба більше, священник релігійної громади додав, що релігія прямо не забороняє нести військову службу. Він також зауважив, що хрещення той все ж прийнів, але не є членом громади.

В результаті суд визнав чоловіка винним. Він отримав три роки позбавлення волі, але ще може оскаржити вирок.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як відомо, в Україні військовозобов'язані, які отримали повістку, спочатку повинні пройти військово-лікарську комісію. Від цієї процедури залежить, чи придатна людина для військової служби. Адвокат Роман Сімутін розповів, як проходити ВЛК та які документи просити.

У ТЦК зазначали, що мобілізація в Україні не провалена, адже у такому разі ЗСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців, відколи про це кажуть.

Старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що наразі більшість українців вважають, що мобілізація - це квиток в один кінець.

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