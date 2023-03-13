Жінка має сплатити чималу суму коштів через відмову поїхати у важливе відрядження, попри наказ начальства.

Львівську медикиню зобов'язали сплатити чималий штраф за ігнорування наказів начальства та відмову їхати на передову "латати" бійців ЗСУ.

Відповідне фінансове покарання призначив Личаківський районний суд Львова місцевій військовій медсестрі - вона має сплатити 102 тисячі грн через відмову від службового відрядження на одному з фронтів України, пише ZAXID.NET.

Вирок оголосив суддя Сергій Гирич 8 березня 2023 року. В ньому йдеться про порушення військового уставу з боку молодшої сержантки, яка працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин Львова.

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Незгодою з рішенням керівництва медикиня відзначилася у листопаді 2022 року. Вже під час досудового розслідування з прокурором була укладена угода про визнання дисциплінарного злочину з боку жінки за 4 ст. 402 ККУ (непокора).

Наразі вирок медикиня ще може оскаржити через апеляцію.

Парамедики України жертвую життям та рятують ЗСУ на фронті

Нагадаємо, що у війні з РФ українські парамедики - це важлива складова українських військ та надійний тил бійців ЗСУ. Попри небезпеку спеціалісти фактично знаходяться на передовій, ризикуючи життям не менше від тих, хто тримає в руках зброю.

Нещодавно під Бахмутом загинула одна з героїн-парамедиків Яна Рихліцька. Вона належала до 93-ї бригади "Холодний Яр". Завдяки її праці та "золотим" рукам на фронті вдалося врятувати життя багатьом військовим.

Дівчина належала до відомої волонтерської організації "Янголи Тайри". Їх засновниця Юлія Паєвська нещодавно стала лауреатом Білого дому за свою відвагу на фронті.

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