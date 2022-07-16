Внаслідок ворожої атаки загинуло подружжя та їхній сусід.

З'явилися подробиці ракетного удару по Чугуєву на Харківщині. 16 липня Росія поцілила по мирному місту, коли люди ще спали. Внаслідок ракетного удару у житловому багатоквартирному будинку повністю обвалився під'їзд.

Про це "Суспільному" розповіла міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Ворожі ракети били по Чугуєву рано вранці. Рашисти хаотично обстріляли місто, "прильоти" було зафіксовано у різних районах.

"Ударів завдали дуже ранесенько, коли люди спали. Одна ракета потрапила у двір нашої школи, інша — в житловий багатоквартирний двоповерховий будинок в самому центрі нашого міста: коли люди спали, обвалився повністю під'їзд. Інший ракетний удар — по приватному сектору, в город потрапила ракета. Четверта ракета впала також у центрі міста, де магазин будівельних матеріалів", - повідомила Мінаєва.

Також вона розповіла про загиблих. Ракета окупантів вбила подружжя та їхнього сусіда. Одна жінка з будинку вижила. Мінаєва додала, що рідні загиблих та поранених людей зможуть отримати матеріальну допомогу.

Як вже повідомляв УНІАН, 16 липня о 03:20 Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Рятувальники розбирали завали та шукали тих, хто під ними опинився.

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