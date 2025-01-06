Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає, обладнання електростанції також не зазнало пошкоджень.

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про гучні вибухи 5 січня поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на офіційному сайті Агенства.

За словами гендиректора МАГАТЕ, вибухи збіглися з повідомленнями про атаку дрона на навчальний центр станції, що створило додаткову загрозу ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи.

Зазначається, що команда місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, зафіксувала два гучні вибухи за межами території станції 5 січня приблизно о 12:45 та 15:45. У МАГАТЕ не підтвердили вплив цих вибухів. Команда також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги.

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У МАГАТЕ відмітили, що внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає, обладнання електростанції також не зазнало пошкоджень.

"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі підвищеної військової активності біля ЗАЕС я знову закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці", - зазначив Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Раніше УНІАН писав, що 16 листопада російські війська під час чергового обстрілу пошкодили одну з високовольтних ліній, що живлять захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 30 листопада Запорізька атомна станція вчергове опинилася на межі блекауту. Тоді ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

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