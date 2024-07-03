'Мама годувала ополченців': ЗСУ взяли в полон окупанта-зрадника (відео)

Він розповів, що нібито не хотів воювати, а також звернувся до диктатора Путіна.

На Покровському напрямку в полон потрапив окупант-зрадник - житель тимчасово окупованого Алчевська Владислав Зембицький.

Відео допиту окупанта опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. На кадрах загарбник каже, що нібито потрапив до лав збройних формувань бойовиків "Л/ДНР" у 2016 році, підписавши контракт. Втім, його нібито спонукала мати-зрадниця, яка співпрацювала з окупантами.

"Я з ніякими думками не приходив (воювати проти України - УНІАН). У мене мама була там - пов'язана з цим. Мама спочатку готувала "ополченцям" їжу, була кухарем", - заявив окупант.

Один з полонених російських солдатів виявився зрадником.

Зембицький стверджує, що просто пішов до бойовиків "на роботу" в 2016 році, але, зрештою, опинився в 123-ій бригаді російської армії. У березні 2022 року він нібито відмовився воювати і втік у Сочі. За деякий час його схопили та привезли на фронт.

"Ми думали втекти, але це все завершувалося провалом. З нами ходив конвой, навіть у туалет. Якщо ви мене бачите, товаришу Путін, ви неправильно робите. За що я повинен помирати? Йти в нікуди? Там нема ні позицій, ні укриттів. Погляньте, що зі мною сталось. Я просто хочу жити у спокійному світі", - заявив окупант.

Росіяни потрапили в оточення у Вовчанську - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у червні російські окупанти потрапили в оточення на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев наголошував, що заблоковані окупанти мають здатися в полон або загинути.

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