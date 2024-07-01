Загарбників взято в полон завдяки успішній операції розвідників бригади "Рубіж".

Захисники з бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" взяли кілька десятків російських окупантів в полон. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.

"У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, більшість з цих загарбників - це мобілізовані, які були приречені загинути, проте, вони обрали життя та склали зброю.

При цьому, стверджується, що українські бійці надали їм необхідну медичну допомогу.

"Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних — шлях Росії. Українські бійці — воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога", - заявили в МВС.

Росіяни потрапили в оточення у Вовчанську - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у червні російські окупанти потрапили в оточення на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев наголошував, що заблоковані окупанти мають здатися в полон або загинути.

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