У Генштабі не виключають нарощування вогневого впливу найближчим часом.

Окупанти продовжують завдавати артилерійські та авіаційні удари по Маріуполю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь". З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що, зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосити про підготовку процедури екстракції захисників міста.

11 травня, на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зазначив, що зараз проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

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