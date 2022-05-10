Поранених бійців, медиків та військових намагаються вивезти з території заводу.

Українська влада працює застосуванням процедури екстракції поранених бійців, медиків та військових з маріупольського заводу "Азовсталь".

Про це йдеться в заяві Командування Національної гвардії України.

"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти", - йдеться в повідомленні.

Процедура "екстракшн" (ексфільтрація або екстракція) передбачає переміщення персоналу з території, що знаходиться під контролем супротивника, та доставки в безпечну зону.

Наразі місто захищають:

ОЗСП "Азов";

12-та бригада Національної гвардії України;

36-та окрема бригада морської піхоти;

прикордонники;

поліцейські;

добровольці;

Тероборона Маріуполя.

"Увесь військовий гарнізон оборонців! Усі вони герої. Усі вони мають бути врятовані – і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні!", - наголосили в командуванні.

Водночас в НГУ зауважили, що в умовах активних бойових дій не мають права розкривати деталі воєнних та гуманітарних операцій.

"Будемо продовжувати пошук рішень та робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обовʼязку із захисту держави", - резюмує командування.

Як писав УНІАН, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.

Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав про евакуацію українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

З території "Азовсталь" евакуювали кілька сотень цивільних, ще близько сотні осіб залишаються на території заводу, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також там продовжують перебувати поранені військові, яким не можуть надати потрібну медичну допомогу.

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