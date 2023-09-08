Співи на руїнах Драмтеатру, де Росія вбила понад 600 людей, - моральна деградація, зазначили в українському Міністерстві закордонних справ.

Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

Про це написав представник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook. Він наголосив на недопустимості таких дій. "Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації", - підкреслив Ніколенко.

Також зазначив, що, за інформацією МЗС, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. "Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", - наголошує Ніколенко.

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МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх китайських "гастролерів".

Важливі новини Маріуполя - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, ватажок бойовиків так званої "ДНР "Денис Пушилін похвалився тим, що в Маріуполі на руїнах Драмтеатру заспівала китайська "оперна співачка" Ван-Фан.

Дівчина забралася на балкон театру і звідти, дивлячись прямо в камеру, цинічно заспівала російську пісню "Катюша". Пушилін розмістив відео з Ван-Фан у своєму Telegram.

При цьому ватажок бойовиків видав порцію фейків про те, що Драмтеатр нібито підірвали не росіяни. Але Пушилін "забув" про те, що бомбу на будівлю, де ховалися люди, скинув літак РФ.

Росіяни намагалися приховати свій воєнний злочин - запакували тіла загиблих у пластикові мішки та вивозили їх у Мангуш, де "насипом" звалювали у 300-метрову траншею.

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