Зранку у місті та районі біло гучно.

Сьогодні зранку, 7 вересня, у Маріуполі та районі пролунало кілька потужних вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь, дуже гучно, два вибухи. Мангуш, район, гучно, вибух", - написав він.

Андрющенко також повідомив, що після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за торговим центром "Порт-Сіті" та в районі бетонного міні-заводу.

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"Окупанти повідомляють про "робота авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять",- повідомив чиновник.

За його даними, після вибухів окупанти підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя.

Згодом Петро Андрющенко повідомив ще про одну "бавовну".

"В районі укріплень за "Волонтерівкою" Кальміуського району трохи влучило в розташування окупантів. Що влучило - неясно, навіть цілком можливо що своє ППО впало. Але буханки "200" вивозили не одним рейсом", - розказав він.

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Раніше Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розмістили ще один полігон на території Маріупольського району. Водночас рух росіян через тимчасово окуповане місто в бік Бердянська сповільнився.

Там часом, за словами радника мера, у окупованому Маріуполі щотижня зникають десятки людей. За його словами, родичам людей, які зникають в катівнях, практично не вдається їх відшукати.

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