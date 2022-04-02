Президент України наголошує, що Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з Маріуполем.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на допомогу Туреччини у вивезенні з Маріуполя поранених та загиблих військових і цивільних.

Про це він у вечірньому відеозверненні, поширеному Офісом президента.

"Вдень говорив з президентом Французької республіки Емануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів. Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі, для якої, я все-таки сподіваюсь, можуть знайтись рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що зокрема сьогодні вдалося вивезти гуманітарним коридором 3071 мешканця Маріуполя.

"Окремо домовляємось про вивезення з міста поранених і загиблих наших військових, цивільних. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюсь, що найближчим часом зможу повідомити про деталі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня президент Франції Еммануель Макрон анонсував переговори з Путіним за умовами "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя.

Станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч осіб, 210 з яких - діти, повідомляв Бойченко. У місті розбомблено приватні та багатоповерхові житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Також в місті пошкоджені два заводи, порт і військова частина.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо світ нічого не зробить для допомоги Маріуполю, це буде "колективна вина".