Маріуполь залишається закритим для в'їзду і дуже небезпечним для виїзду на особистому транспорті.

Маріуполь залишається закритим для в'їзду і дуже небезпечним для виїзду на особистому транспорті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у даний час люди сідають в евакуаційні автобуси з Бердянська до Запоріжжя. Попередньо колону завантажено на 50%.

Андрющенко наголосив, що основна проблема знову полягає в тому, що окупанти не пропускають автобуси до Бердянська та "не дуже охоче" пропускають людей, щоб вони сідали в автобуси з Бердянська.

Він додав, що зранку маріупольці "майже мирним штурмом" подолали спротив росіян щодо пропуску людей з міста.

Для зворотного руху із Запоріжжя до Бердянська також сформована колона, яка вже збирається вирушити в Бердянськ.

"Маріуполь. Місто залишається зачиненим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду власним транспортом. До того ж окупанти відучора категорично не пропускають в місто ніякі гуманітарні вантажі, навіть у малих обсягах", - розповів радник мера.

За словами Андрющенка, причини таких дій досі залишаються незрозумілими.

"Але і наші прогнози залишаються невтішними. Ми не бачимо реального бажання росіян та їх сателітів щодо надання можливості маріупольцям евакуюватись на контрольовану Україною територією. Працюємо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що із заблокованого окупантами Маріуполя вдалося вивезти 75 тис. осіб, ще близько 100 тис. потребують негайної евакуації.

Крім того, росіяни насильно депортували до РФ чи окупованих територій Донбасу близько 45 тис. маріупольців.