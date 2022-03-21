Захисники Маріуполя всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян.

Бійці полку "Азов", які боронять заблокований Маріуполь, за минулу добу знищили 2 ворожих танки, 17 одиниць живої сили та потопили катер "Раптор".

Про це у Telegram повідомив полк "Азов".

"За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор". Захоплено трофейне озброєння ворога, а саме: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян.

"Боротьба за український Маріуполь триває!", - наголосили в полку "Азов".

Як повідомляв УНІАН, російські війська спричинили в Маріуполі гуманітарну катастрофу. За даними полку "Азов", у місті бомби російських загарбників падають кожні десять хвилин. Окрім танків і артилерії, місто обстрілюють російські десантні кораблі.

Командир полку "Азов" заявив, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щоденно, і наразі становить понад 3 тисяч людей.

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