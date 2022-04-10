Російські окупанти вже вбили члена екіпажу криголама "Капітан Бєлоусов".

Російські окупанти у Маріуполі б’ють по цивільних суднах, які стоять у місцевому порту, і намагаються взяти моряків у заручники.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Декілька днів окупанти обстрілювали цивільні іноземні кораблі, а потім закликали екіпажі, серед яких багато іноземних громадян, зокрема Туреччини та Болгарії, евакуюватися – вийти до російських бойовиків з наявним на кораблях провіантом", - зазначила омбудсмен.

Вона нагадала, що до цього росіяни вбили члена екіпажу криголама "Капітан Бєлоусов", також було поранено декількох членів екіпажу та людей із корабля під прапором Домініки.

Денісова закликала консульства держав, громадяни яких перебувають на іноземних суднах в Маріуполі, допомогти забезпечити їхню евакуацію коридором, який буде контролювати Україна.

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