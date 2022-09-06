Сили спротиву зауважили, що акція вже дає результат.

Окупанти Маріуполя бігають містом, намагаючись замалювати місті із літерою "Ї", що почали з’являтися на вулицях.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Спротив Акція "Ї" триває та набирає обертів. Росіяни бігають містом і намагаються замалювати. Даремно", – пише він.

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На сторінці "Маріуполь. Спротив" зауважили, що акція спротиву дає результат.

"Ми бачимо, як люди, які нас не знають, говорять про нас. Ми бачимо, як з кожною новою "Ї" люди все частіше говорять українською і все вище піднімають голову", – йдеться в повідомленні.

Там також нагадали, що суть акції полягає у залишені мітки з літерою "Ї" парках, у скверах, на стовпах, парканах будь-чим – ручкою, крейдою, маркером.

Як писав УНІАН, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на тлі зруйнованих росіянами будинків.

5 вересня стартувала акція, під час якої містяни залишають мітки "Ї" на вулицях міста. Літера символізує незалежність і опір.

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