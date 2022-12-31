За попередніми відомостями, унаслідок атаки в регіоні ніхто не постраждав.

На Київщині після обстрілу російськими окупантами є декілька пошкоджених уламками цивільних обʼєктів.

Київська область та Київ залишаються головною ціллю супротивника, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

"Попередньо - в Київській області постраждалих немає, проте є декілька пошкоджених уламками цивільних обʼєктів. Всі служби працюють", - зазначив він.

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Кулеба зазначив, що російські терористи вкотре показує свій цинізм - навіть у переддень Нового року продовжує наносити масовані ракетні удари.

"Київщина та столиця залишаються головною ціллю. Але ж ми розуміємо, Росія бʼє ракетами, бо знає, що для нас рік новий, а для них - останній", - пише Кулеба.

Масований обстріл України - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 31 грудня, в окремих областях України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Київській областях.

Сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві внаслідок російської ракетної атаки один чоловік загинув, а до лікарень госпіталізовано 11 киян.

Кличко повідомив, що вибухи пролунали у Солом'янському, Печерському та Голосіївському районах. У двох останніх є руйнування. У Солом'янському районі уламки ракети влучили у приватний будинок. Також пошкодження зазнав готельний об'єкт. У Печерському районі внаслідок російської атаки повилітали шибки у "Палаці Україна".

У Святошинському районі Києва уламки ракети впали на стадіон "Темп".

У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару постраждали чотири особи, серед них є вагітна жінка та дитина.

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