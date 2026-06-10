Масштабування логістичної блокади РФ на півдні може значно змінити хід бойових дій, - DeepState

"Сухопутний коридор" російський окупантів до Криму фактично перерізаний.

Завдяки успішним діям Сил оборони України зі взяття під вогневий контроль логістичних маршрутів на півдні значно може змінитися характер бойових дій. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState в Telegram.

Аналітики зауважують, що Сили Оборони здійснили два точні ураження автомобільного мосту в районі Чонгара на новозбудованій так званій "трасі Р-280", яка з'єднує Ростов-на-дону із окупованим Сімферополем. Зокрема, це частина того надважливого для окупантів сухопутного коридору, який вони прагнули створити, розпочавши повномасштабне вторгнення.

"Виведення з ладу мосту, що обмежило рух в цьому районі, є важливою складовою блокади і запускає ланцюгову реакцію такої блокади", - йдеться у повідомленні.

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Чотири шляхи, які використовуються загарбниками для військової логістики з Криму

Центральним маршрутом для загарбників є Чонгар, який перебуває під щільним вогнем Сил Оборони України.

"Однак поки невідомо, що із залізничним мостом, який знаходиться поряд. Старий автомобільний міст не придатний для використання, а залізничний міст в районі станції "Сиваш", який є головною залізничною артерією того району, має обмежену спроможність через попередні ракетні пошкодження", - відзначають аналітики.

Альтернативним сполученням є Арабатська стрілка. Цей шлях використовується окупантами у районі, де було прокладено нову автомобільну дорогу. У DeepState додали:

"Там розташовані два мости в районі міста Генічеськ, однак вони також зазнавали уражень з боку Сил Оборони і перебувають під вогневим контролем українських військових. Надмірне логістичне навантаження завдає значної шкоди самому покриттю, що теж відіграє певну роль у цьому процесі".

Ще один альтернативний шлях - це Перекопський перешийок. Загарбники активно використовують його після взяття під вогневий контроль українськими захисниками двох вищезазначених шляхів.

"Там проходять як автомобільні шляхи, так і залізниця. І саме тут варто зупинитися більш детально, адже це важлива частина блокади, яка слугує пасткою для ворога. Використання цього шляху збільшує логістичне плече приблизно на 100 км, що ускладнює процес інтенсивності постачання, підвищує зношеність техніки та витрату пального. А найголовніша "цукерка" - це менша дистанція для різноманітного озброєння Сил Оборони України, яким легко взяти під вогневий контроль цю частину виїзду з Криму, що робить цю місцевість своєрідною пасткою", - підкреслюється у повідомленні.

І ще один шлях - це Керченська протока, яка слугує "головними воротами", які з'єднують окупований Крим з Росією через Керченський міст.

"Однак і там є постійні загрози ураження, затримки", - сказано у повідомленні.

Цей шлях дає можливість загарбникам вивезти або завезти щось в Крим, але не на сам фронт.

Взяття під вогневий контроль траси Таганрог-Маріуполь-Волноваха

За словами аналітиків, Силами оборони України також здійснюються ефективні дії не лише довкола Криму. Ще взято під вогневий контроль логістику ворога на трасі Таганрог-Маріуполь-Волноваха. У цьому напрямку працюють бійці "Азову", які налаштовані збільшувати свій потенціал і множити на нуль все, що рухається в тому районі.

Відтак, перерізання одного з найкоротших шляхів "сухопутного коридору" з Росії на окуповану територію України значно впливає на логістичні спроможності окупантів для фронту на півдні.

Висновок

"Масштабування такої блокади може призвести до значних змін у бойових діях на півдні", - йдеться у повідомленні.

При цьому, не варто впадати в ейфорію від ураження мостів, адже їх можна відновити. Там додали

"Однак, Сили Оборони продемонстрували значно більше - спроможності, якими вони можуть контролювати все, що рухається по південній частині окупованої території, зокрема, з Криму".

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські захисники взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні - дорогу з Мелітополя в Крим.

При цьому, українські дрони тримають фактичний вогневий контроль над більш довшим маршрутом з окупованого Маріуполя до Сімферополя.

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