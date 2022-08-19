Аналіз показав, що особливо серйозні втрати - серед молодших офіцерів, що гинуть в рази частіше, ніж їхні підлеглі.

На підставі відкритих джерел російській службі Бі-бі-сі вдалося встановити імена понад 5700 російських військових, убитих на війні в Україні.

Так, Російська служба Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" і командою волонтерів станом на 19 серпня підтвердили інформацію про 5701 загиблих солдатів і офіцерів, попередивши, що зібрані дані не відображають реальний рівень втрат.

У матеріалі зазначається, що журналісти щотижня виявляють у різних населених пунктах Росії нові поховання військових, про які не повідомляє місцева влада. На підставі цих спостережень видання припускає, що в його списку на 40-60% менше імен загиблих, ніж реально поховали в Росії.

Кого ліквідували в Україні

З 5701 встановленого російського військового, ліквідованого в Україні, 966 осіб (17%) є офіцерами, серед них 4 генерали і 34 полковники. Найбільша частка втрат припала на молодших офіцерів. Вони гинуть приблизно втричі частіше, ніж їхні підопічні. Видання зазначило, що тільки за останні три тижні загинуло понад 80 осіб у званні від лейтенанта до капітана. При цьому, велика частина старших офіцерів, особливо полковників, загинула в перші два місяці війни.

Остання новина про загибель російського генерала з'являлася в червні. Тоді ЗМІ України і Росії повідомили про смерть Романа Кутузова, який командував операціями в Луганській області.

За кількістю підтверджених втрат як і раніше лідирують Дагестан (270 осіб), Бурятія (245 осіб) і Краснодарський край (206 осіб). Для порівняння: відомо лише про 14 загиблих з Москви, хоча жителі столиці складають майже 9% населення РФ. При цьому журналісти зазначили, що місцева влада РФ останнім часом все частіше приховує факти поховань військових.

У складі російської армії воюють і гинуть в Україні і вихідці з інших пострадянських країн. Бі-бі-сі відомо про загибель щонайменше 13 уродженців Киргизстану, дев'яти - Таджикистану, 12 уродженців Південної Осетії і одного громадянина Молдови.

За кількістю абсолютних втрат на першому місці - піхотинці і десантники. На 18 серпня 20% всіх встановлених загиблих служили в ВДВ, ще 20% - в мотострілецьких підрозділах.

Журналісти у своєму розслідуванні зіставили кількість 5701 загиблого з чисельністю російських підрозділів. За відкритими даними, піхотний батальйон російської армії може мати чисельність від 150 до 500 осіб. Якщо взяти за усереднений склад батальйону 300 осіб, то виходить, що підтверджені втрати Росії за півроку вторгнення в Україну можна порівняти з чисельністю 19-20 батальйонів.

Чому російські військові гинуть в Україні

"Для перемоги в сучасному конфлікті потрібна добре навчена, мобільна і мотивована штурмова піхота. А у російської армії з цією категорією якраз проблеми. У підсумку для вирішення завдань піхоти залучаються десантники, морпіхи і "вагнерівці", - зазначив один з російських військових експертів.

Високий рівень втрат десантників також пояснюється тим, що підрозділи ВДВ на передовій часто залишалися без підтримки регулярних військ і авіації. Такі ситуації нерідко складалися через логістичні проблеми і відсутність панування Росії в повітрі, пояснили опитані Бі-бі-сі експерти.

Російські добровольці на війні в Україні

Найбільш швидкозростаючою категорією втрат залишаються ті, кого російські ЗМІ та офіційні особи називають добровольцями. Найчастіше на війну в цьому статусі відправляються чоловіки старше 40 років з регіонів з невисокою середньою зарплатою.

Перед відправкою на фронт загони "добровольців" проходять лише від трьох до семи днів підготовки. При цьому саме ці з'єднання зараз є однією з головних штурмових сил Росії на фронті.

Елітні втрати РФ у війні

За останні три тижні зросла кількість підтверджених втрат серед військовослужбовців Росгвардії. На 19 серпня відомо про 231 загиблого співробітника відомства, причому десятки з них служили в загонах спецназу, що вважаються найсильнішими в Росії.

Підтвердилася інформація про загибель щонайменше 66 військових пілотів. Це штучні фахівці, які є елітою будь-якої армії світу.

Інші підрахунки ліквідованих в Україні росіян

Журналісти вказали, що за оцінкою ЦРУ, до кінця липня Росія втратила в Україні понад 15 тис. військових. Британська розвідка говорила про 20 тис. загиблих ще в червні. У повідомленнях Генштабу України говориться, що Росія втратила понад 44 тис. солдатів і офіцерів.

Вони пояснили, що такий розкид цифр пояснюється термінологією і методами підрахунку. Наприклад, Україна включає в число втрат російської сторони бойовиків "Л/ДНР" і найманців приватних військових компаній. Рахунок сумарних втрат в цих двох категоріях йде на тисячі. В одній тільки "ДНР" визнали загибель понад 2600 бойовиків.

Підсумкова цифра також істотно зростає, якщо в список втрат включити всіх зниклих безвісти військових з РФ і "народних міліцій" Донецька і Луганська.

Число зниклих безвісти росіян не вдається встановити навіть приблизно. А ось в групах прихильників "ДНР" і "ЛНР" в соцмережах Бі-бі-сі виявила понад 3200 повідомлень і постів людей, які шукають своїх родичів чоловічої статі, які опинилися в рядах "народних міліцій" і давно не виходили на зв'язок.

Оновлених офіційних даних про втрати російської сторони немає. Міністерство оборони РФ останній раз звітувало про втрати 25 березня, повідомивши про 1351 загиблого.

Як повідомляв УНІАН, за добу українські воїни знищили 400 окупантів.

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