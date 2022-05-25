Він зауважив, що існує низка фактів, які свідчать про провал "спецоперації".

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін констатував, що "спецоперація" Росії в Україні провалилася. Весь цивілізований світ повірив, що Україна може протриматися довго, тому підтримує її всіма способами.

Фрагмент монологу Гіркіна з'явився у мережі.

"Весь так званий цивілізований світ, штовхаючись ліктями, біжить допомагати Україні: Австралія, Нова Зеландія... Ще три місяці тому не було й розмов про те, що Швеція та Фінляндія збираються в НАТО. Зараз вони не просто збираються. Їхній вступ в НАТО - питання лічених днів... Питання вже вирішене", - заявив Гіркін.

Терорист також повторив кремлівський наратив про те, що Польща "планує вторгнення в Україну". За його словами, "це питання на порядку денному", а президенти України та Польщі нібито "готують юридичну базу" для цього "вторгнення".

"Фактично, мова йде про часткову асоціацію Польщі та України в межах певної конфедерації", - заявив Гіркін.

"На жаль, всіх цих фактів я повинен чесно сказати, якщо це не можуть зробити у Кремлі - "спеціальна військова операція" повністю провалилася", - додав він.

Раніше терорист і колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін, який воював у складі найманців РФ на Донбасі, визнав перемогу українських військових "Азова".

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