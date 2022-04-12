Він стверджує, що казначейство не пропускає платежі для комунальних підприємств, через що забезпечити життєдіяльність міста дуже складно.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв розповів, що може стимулювати утворення так званої "Херсонської народної республіки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами Колихаєва, для забезпечення життєдіяльності міста необхідне надходження платежів через казначейство.

"І немає значення – окупована це територія чи ні, йдуть бойові дії чи завершилися. Тримати Херсон голими руками дуже складно… Якщо не буде життя в місті, то це шлях до скорішого вирішення питання щодо "ХНР". Прошу адекватно поставитись до моїх слів, бо керувати містом без ресурсності, коли казначейство не пропускає платежі для комунальних підприємств, дуже складно", - сказав мер Херсона.

Він зазначив, що в місті дуже багато жителів з проукраїнською позицією, про яку вони заявляли на мітингах, але таких людей стає все менше. За його інформацією, це пов’язано з тим, що частина людей виїжджає, а друга причина – сильний тиск з боку ФСБ на активістів.

Колихаєв додав, що жителі виїжджають з окупованого міста в бік Миколаєва та анексованого Криму.

Він розповів, що на сьогодні в місті частково вирішено питання з харчуванням. У Херсоні є світло, газ, водопостачання, але існують проблеми з медикаментами.

Мер нагадав, що 3 березня в Херсон зайшла російська армія, і з того часу місто перебуває в окупації. Зараз в місті є Росгвардія, ФСБ, а на окраїнах – збройні сили РФ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня стало відомо, що у Херсонській області російські окупанти готують "референдум" щодо створення так званої "ХНР".

На засіданні Херсонської облради депутати підтримали звернення, в якому заявили, що ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та захопити частину України.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що депутати міської ради також не підтримують спроби окупантів створити так звану "ХНР".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки до створення так званої "Херсонської народної республіки" (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України).

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