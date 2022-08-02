Хоча закон дозволяє в умовах збройного конфлікту застосовувати всі можливості для евакуації населення.

Попри всі можливості обов’язкової евакуації, примус до мешканців Донеччини застосовувати ніхто не буде.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, перш за все державу турбує безпека дітей, які залежні від рішення про евакуацію їхніх батьків.

"Це не насильницька евакуація. Ми розуміємо, що ми демократична країна, попри всі можливості обов’язкової евакуації. Кодекс дозволяє нам в обов’язковій формі, коли є загроза збройного конфлікту. А в нас не те що загроза, а триває збройний конфлікт. У нас є повноваження, але ми все ж таки хочемо, щоб це було добровільне рішення людини. Ми не хочемо застосовувати примус і точно не будемо цього робити",- акцентувала Верещук.

Вона пояснила, що для тих мешканців, які на свій ризик категорично відмовляться від безкоштовної державної евакуації з території Донеччини, передбачений певний формат відмови.

"Це форма документа, яка полягатиме в тому, що людина усвідомлено приймає рішення відмовитись від безкоштовної евакуації. Вона розуміє всі наслідки і несе персональну відповідальність за те, що з нею буде відбуватись. Коли зимою людина не зможе скористатись евакуаційним потягом або не зможе виїхати з зони бойових дій. Людина має розуміти, що вона ставить свій підпис і тим самим визнає свою відповідальність за те, що з нею буде відбуватися", - пояснила Верещук.

Евакуація мешканців Донеччини

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації мешканців Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону

31 липня Верещук розповіла про алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області та повідомила, що мають виїхати більше 50 тис. дітей та більше 200 тис. дорослих. 2 серпня стало відомо, що крім виплат, які гарантує держава, евакуйованим мешканцям Донеччини передбачається додаткова допомога.

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