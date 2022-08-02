Одноразова виплата буде надаватися кожній людині одразу по прибуттю в місця евакуації.

Для евакуйованих мешканців Донеччини держава забезпечує безкоштовну евакуацію та додаткові виплати.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона відзначила, що щодо Донецької області дійсно було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію мешканців, яка полягає в тому, що держава забезпечує безкоштовну логістику, розміщення та гарантує всі види виплат.

"Ми знаємо, куди ми маємо привезти людей, де вони будуть розміщені, де вони будуть зимувати, де будуть їхні діти. І головне, за що будуть жити люди", - акцентувала Верещук.

Віце-прем'єр зазначила, що крім виплат, які гарантує держава, передбачається додаткова допомога.

"До прикладу, одноразова виплата, яка відразу по прибуттю буде надаватися в руки - готівкою, кожній людині, яка буде прибувати в місця евакуації. Також міжнародна допомога ЮНІСЕФ, якщо є діти. ООН, Червоний Хрест і решта організацій, які теж вже скоординовані нами і чекають на таких людей", - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що мешканцям Донеччини потрібно евакуюватись зараз у теплий період і не чекати осені.

"Не чекати, коли потім буде набагато важче це зробити в силу бойових дій. І в силу того, що ми дійсно не зможемо надати тепло людям обігріти свої домівки", - пояснила Верещук.

Вона зазначила, що з Донецької області потрібно евакуювати більше 200 тисяч людей і серед них багато тисяч дітей.

"Ми розуміємо, що є маломобільні, люди похилого віку, жінки з маленькими дітьми, часто це багатодітні родини. Для таких людей є потяги та є транспорт. Ми готові їм допомагати добратися, на перон транспортувати і з перону допомогти добратися. Всі ці процеси продумані", - поінформувала Верещук.

Вона додала, що евакуйованих з Донеччини мешканців будуть розселяти у центральних і західних регіонах України.

"Там вже є їхні співвітчизники. Сьогодні, до прикладу, Полтава і Полтавщина - це 200 тис. переселенців. Соціологія показує, що 94% переселених українців і українок хочуть там залишитися назавжди", - сказала Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації мешканців Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону

31 липня Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області та повідомила, що мають виїхати більше 50 тис. дітей та більше 200 тис. дорослих.

Вас також можуть зацікавити новини: