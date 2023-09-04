Тварину перевозили двома вертольотами.

Російський пілот, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, Максим Кузьмінов розповів про нелогічне використання авіації в Росії, навівши приклад з перевезенням кота командувача.

Про це він сказав в інтерв'ю для каналу блогера Володимира Золкіна, відповідаючи на питання про випадки нелогічного використання льотчиків і авіації. "Нашому командувачу потрібно було перевезти кота ... У нього там начебто якийсь породистий. І було призначено два екіпажі: вертольоти Мі-8 і Мі-24. Два вертольоти перевозили цю чудову тварину, з Ростова, умовно кажучи, в Єйськ, Краснодарський край. Тобто Мі-8 летить і Мі-24 кружляє, прикриває", - розповів Кузьмінов.

Він додав, що на борту вертольотів в цей час знаходилося по три людини, а переліт зайняв близько години. "Спалили багато палива, ресурси техніки. Відповідно, екіпажу теж не завжди дають відпочивати", - сказав Кузьмінов, уточнивши, що мова йде про брак льотчиків.

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Як Україна отримала Російський Мі-8

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому розповіла, як російський пілот перегнав в Україну вертоліт Мі-8АМТШ.

Спецоперація української військової розвідки мала кодову назву "Синиця". 28-річний російський капітан Максим Кузьмінов був командиром вертольота, служив в 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ-в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї.

У фільмі він розповів деталі операції, зазначивши, що вчинив так, оскільки виступає проти агресивної війни і не хоче бути причетним до військових злочинів.

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