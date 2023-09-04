За його словами, спецоперація тривала півроку.

Російський пілот, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, Максим Кузьмінов розповів про зв'язок з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та переліт на територію України.

Про це він сказав в інтерв'ю для каналу блогера Володимира Золкіна, відповідаючи на питання про підготовку до перельоту. Кузьмінов зазначив, що спецоперація тривала півроку. Приблизно стільки ж в Україні вже перебуває мати льотчика.

За словами пілота, це була його ініціатива, він не хотів брати участь у військових злочинах Росії. "До цього числа (9 серпня –УНІАН) у мене був зв'язок з Головним управлінням розвідки. І були обговорені вже на той момент деякі можливі результати. Тобто маршрути мого перельоту. І найсприятливіший виявився все-таки з Курська ... тому що це було і близько, і не було ще факторів, які б сильно перешкоджали моєму перельоту", - сказав Кузьмінов.

Відео дня

Так, він погодив маршрут, у нього вже був "готовий коридор прольоту", він летів у зазначену точку на граничній малій висоті і в режимі радіомовчання. "Мене благополучно зустріли, все пройшло нормально", - додав пілот.

Кузьмінов також зазначив, що за умовами державної програми йому виплатять 500 тис. доларів і зроблять нові документи.

Що відомо про Кузьмінова:

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому розповіла, як російський пілот перегнав в Україну вертоліт Мі-8.

Спецоперація української військової розвідки мала кодову назву "Синиця". 28-річний російський капітан Максим Кузьмінов був командиром вертольота, служив в 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї.

В інтерв'ю для каналу Золкіна Кузьмінов розповів про нелогічне використання авіації в Росії, привівши приклад з перевезенням кота командувача двома вертольотами.

Вас також можуть зацікавити новини: