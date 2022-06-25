За його словами, немає сенсу чекати на виснаження наступального потенціалу російської армії.

Україна не повинна чекати на диво, а відвоювати свої території за допомогою контрнаступу на російських окупантів.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Reuters.

"Ми не повинні чекати на диво, що вони втомляться і перестануть хотіти воювати... Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу", – запевнив Буданов.

Він висловив переконання, що Україна може досягти перемоги над РФ лише за допомогою військової сили.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки і підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - сказав він.

Очільник ГУР додав, що війська РФ використовують свої резервні сили в межах таємної мобілізації для поповнення особового складу на Донбасі.

За словами Буданова, в операціях Росії в Україні було залучено 330 тис. військовослужбовців, що становить третину всіх її збройних сил, причому ця цифра також включає небойовий персонал, наприклад, логістику.

"Основна частина цієї кількості - це бойовий елемент, і це більше 50% того, що має Росія на даний момент", - сказав він.

Буданов зазначив, що спокійно ставиться до можливості того, що Росія врешті-решт відкрито оголосить про мобілізацію, оскільки це означатиме, що президенту Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з незручними питаннями вдома.

"Вони дійсно цього бояться – це головна причина, чому мобілізація відбувається приховано, зокрема за допомогою резервістів", – сказав він.

"Військові частини, які брали участь 24 лютого, і ті самі військові частини зараз перебувають у більшості випадків у своїй другій, а в деяких випадках навіть третій групі особового складу", – сказав він, додавши, що "це не ті добре навчені люди, яких готували багато років".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

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