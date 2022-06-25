Ворог здійснював авіаційні удари з використанням гвинтокрилів.

Українські захисники відбили атаки російських окупантів на Бахмутському напрямку. Ворог намагався наступати у районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк і Мар'їнка. В результаті успішних дій бійців ЗСУ противнику довелося відступити.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка. Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли", — повідомили в Генштабі.

Росіяни також проводили демонстраційні дії неподалік від Вершини з метою скувати дії місцевих підрозділів українських захисників. А в районі Павлівки ворог здійснив авіаційні удари з гелікоптерів Ка-52 та Мі-24.

Нагадаємо, вранці 25 червня російські окупанти відступили на кількох ділянках Бахмутського напрямку. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), рашисти спробують оточити Лисичанськ, однак зіткнуться з проблемами при виконанні цих завдань. ЗСУ зможуть відбиватися від ворожих атак на височини і продовжувати виснажувати сили армії РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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