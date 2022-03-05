Українські військові перехопили серію телефонних розмов російських окупантів зі своїми сім’ями, у яких загарбники зізнаються, що хочуть дезертирувати.
Аудіо у Telegram опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Росіяни скаржаться родинам, що, мовляв, не давали згоди на участь у війні проти України і хочуть повернутися в РФ через величезні втрати у боях з ЗСУ. Проте російське командування пригрозило солдатам кримінальною відповідальністю за нібито зраду Батьківщині.
Перша розмова
Загарбник: Алло, привіт, ну що там?
Його матір: Ванька, якщо тебе витягати, у тебе буде стаття – зрада Батьківщині – від 20 років і пожиттєво.
З.: Ні**я собі.
М. Цей Герцен, командир полку уссурійського, він каже: "Ти його не побачиш, йому буде від 20 років до пожиттєво". Я кажу: вони згоди не давали. А він: Так ось у мене пачка паперу, тут усі їхні підписи.
З.: Мам, я нічого не підписував. Х*** з ним, мамо, тоді будемо сидіти тут.
М.: Ваню, тримайтеся, ну правда. Ми нічого не можемо зробити.
Друга розмова:
Загарбник: Алло, це Кирил.
Родич: Що там взагалі бомблять у вас, чи що?
З.: Ну, нормально, так.
Р.: Так небезпечно там перебувати? А чому ти не думав відмовитися, н**й, від воєнних дій і з’ї*** додому? Без варіантів?
З.: Так.
Р.: А що ти сказав, одного взводу вже немає в живих?
З.: Три людини залишилося.
Р.: І що, просто всіх завалили н***й?
З.: Ну так.
Р.: І що, допустимо, взагалі приїхати тебе забрати звідси, на**й?
З.: Думаю, на**й я сюди приїхав, їб***!
Р.: Там взагалі, н**й можна й залишитися, на**й. Так треба, на***й з’їб*** звідти!
З.: Ми, коротше, наскільки я зрозумів, повинні захопити її по ходу, на**й.
Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.
Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.
Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що військові ресурси ворожих військ в Україні закінчуються, потім настане логістичний колапс.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни втрати окупантів становлять понад 10 тисяч осіб.