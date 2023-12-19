Герой України заявив, що воїни зараз роблять все, щоб просто залишитися живими.

Командир батальйону К-2 54-й окремої механізованої бригади, Герой України Кирило Верес розкрив реальність ситуації на фронтах.

Під час інтерв'ю ICTV Верес наголосив, що воїни на передовій буквально виживають. Не йдеться про якісь перемоги.

"Якщо говорити про війну на всіх фронтах, то ми програємо. Де виграємо? Не знаю, не можу сказати. Ми виживаємо. Ми робимо не те, що перемогти... Це різні речі: робити, щоб перемогти і робити, щоб не загинути. Ми зараз, мабуть, робимо друге. Зараз дуже важкий час для нас", - заявив Верес.

Офіцер також зазначив, що у його підрозділі, на щастя, все відносно добре. Втім, загальна ситуація у війську складна.

"Ми думали, що влітку будемо в Криму. Дуже багато хто перестав цим жити. Деякі хлопці перестали хотіти йти до ЗСУ", - каже військовий.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Ситуація на фронті дуже напружена, протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. За минулу добу втрати Росії в Україні серйозно зросли й перетнули нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 348 тисяч осіб.

Упродовж доби ліквідовано 1 140 ворогів. Також знищено також 15 танків супротивника, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, девять дронів оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета й один засіб протиповітряної оборони. Крім того, ліквідовано дві одиниці спецтехніки та 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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