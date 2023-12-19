Найбільше атак окупанти проводили на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Ситуація на фронті дуже напружена, протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області Донецької області.

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На Бахмутському напрямку дуже гаряче - українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Як зазначають у Генштабі, Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, однак українські захисники тримають позиції.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у звіті Генштабу.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті - що відомо

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що російські окупанти під Авдіївкою застосовують тактику бойовиків ІДІЛ - навантажують вибухівкою транспортний засіб та направляють на позиції супротивника.

Крім того, аналітики ISW повідомили, що росіяни на Лівобережжі Дніпра почали використовувати бронетехніку, щоб прорвати оборону ЗСУ.

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