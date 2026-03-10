Росія націлилась на прикордонні села у двох областях: Драпатий пояснив, що задумав ворог

Наразі є 12 ділянок, де противник буде намагатися розширити свою зону контролю.

Росіяни націлюються на прикордонні села на Сумщині та Харківщині, оскільки хочуть створити 20-ти кілометрову "буферну зону" вздовж кордону. Про це розповів "Українській правді" командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.

Він зазначив, що ворог намагається захопити все нові й нові прикордонні села на Сумщині – навіть у тих місцях, де не проходить фронт. Це так звані "тактичні відволікаючі дії".

"Не можна сказати, що це "другорядний фронт" або "фронт для відтягування наших сил", просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу", - пояснив Драпатий.

Він додав, що наразі є 12 ділянок, "на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю".

Йдеться, зокрема, про Краснопільський, Великописарівський, Золочівський напрямки, уточнив командувач.

Аналітики DeepState повідомляють, що у прикордонні Сумської області побільшало "червоних зон", тобто тих, що переходять під контроль росіян, і до них потрапляють цілі населені пункти.

Водночас начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що Сили оборони України вже звільнили майже всю територію Дніпропетровської області.

