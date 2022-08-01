Мер звернувся до мешканців Миколаєва із закликом до закінчення повітряної тривоги триматись подалі від вікон.

У ніч на 1 серпня у місті Миколаїв під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Мер звернувся до мешканців Миколаєва із закликом до закінчення повітряної тривоги триматись подалі від вікон і не ігнорувати правила безпеки.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 липня після 01:00 і вранці близько 05:00 Миколаїв піддався масованим обстрілам. Тоді попередньо повідомлялося, що одна людина загинула, дві - отримали поранення. Внаслідок обстрілів було пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникло кілька пожеж.

Пізніше стало відомо, що під час цих обстрілів загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" ОлексійВадатурський. Разом з ним також загинула його дружина Раїса Вадатурська.

Вас також можуть зацікавити новини: