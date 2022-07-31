Президент заявив, що стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні і закликав громадян зберігати єдність.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що жоден удар російських військ не залишається без відповіді від українських військових і розвідників.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні наприкінці 158-го дня війни, оприлюдненому у Telegram.

"Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни – десятки ракет і реактивних снарядів... Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського - засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній "Нібулон", Героя України, і його дружини Раїси… Жоден з російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. Збройні сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що російським терористам не вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України й пройти по руїнах.

"Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди", - сказав глава держави.

За його словами, зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня України, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь, на Херсонщину та в Запорізьку область.

"Та це їм там не допоможе", - сказав Зеленський.

За його словами, стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні.

"І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами", - наголосив глава держави, додавши, що вірить у те, що все це буде зроблено.

Президент зазначив, що вдячний кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області, вдячний мешканцям Нікополя, Харкова, Кривого Рогу й усій Дніпропетровщині, "міцним людям" Запоріжжя й області, "усім українцям" Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області за сміливість.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Під час обстрілу загинув Герой України Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною. Пізніше кремлівські пропагандисти фактично підтвердили цілеспрямоване вбивство бізнесмена.

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