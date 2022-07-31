Відомо про одного загиблого і двох поранених.

Унаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинула одна людина.

Як передає УНІАН, про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці близько 05:00 Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється", - повідомив він.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, внаслідок обстрілу загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав сьогоднішній обстріл найпотужнішим за весь час війни. За словами Сенкевича, вибухи в місті, в тому числі від касетних снарядів, почали лунати з початку тривоги, а в місцях влучень почалися пожежі.

"Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - додав він.

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